16 октября, 21:13,
обновлено 16 октября, 21:57
Палестино-израильский конфликт

В Иране заявили о скорых "упреждающих действиях" противостоящих Израилю группировок

Иранский Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что лидеры сопротивления не позволят Израилю предпринять какие-либо действия в регионе

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут "упреждающие действия".

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"Лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) предпринять какие-либо действия в регионе. Напротив, некоторые упреждающие действия со стороны сопротивления могут быть предприняты в ближайшие часы", - приводит слова Абдоллахияна агентство IRNA.

Упомянув недавний визит в Бейрут, где состоялась его встреча с лидером "Хезболлах" шейхом Хасаном Насруллой, глава иранского внешнеполитического ведомства, в частности, отметил, что перед руководством партии "лежат все возможные варианты и сценарии".
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Теги:
ИранПалестино-израильский конфликтИзраиль
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