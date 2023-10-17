В ООН осудили обстрелы населенных пунктов в районе палестино-израильского конфликта

Независимая международная комиссия, которую создал Совет по правам человека Организации Объединенных Наций, считает, что все стороны конфликта не приняли "эффективных мер предосторожности во избежание гражданских жертв, усугубляя давний кризис"

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Независимая международная комиссия, созданная Советом ООН по правам человека (СПЧ), пришла к выводу, что Израиль и палестинские вооруженные группировки с мая 2021 по август 2023 года совершали действия, которые могут квалифицироваться как военные преступления. Речь идет о неизбирательных обстрелах населенных пунктов и непропорциональных атаках, сообщила в понедельник в Женеве пресс-служба СПЧ.

Доклад комиссии, предназначенный для Генеральной Ассамблеи ООН, охватывает период с мая 2021 года по август 2023-го. Как отмечает пресс-служба СПЧ, комиссия "пришла к выводу, что ракетный и минометный обстрел палестинскими вооруженными группировками центров с гражданским населением, по сути, носит неизбирательный характер и поэтому явно представляет собой военное преступление". Члены комиссии считают также, что "причиненный ущерб и жертвы вследствие израильских атак не были пропорциональны достигнутому военному преимуществу, поэтому эти действия представляют собой военное преступление". В свою очередь воспрепятствование доставке в Газу продовольствия и медицинских материалов расценивается в докладе как "нарушение международного права". По мнению авторов документа, все стороны конфликта не приняли "эффективных мер предосторожности во избежание гражданских жертв, усугубляя давний кризис".

Коснувшись гибели в мае 2022 года в Дженине на Западном берегу реки Иордан журналистки катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, комиссия отметила, что имеются "разумные основания" считать, что "израильские силы применили летальную силу без оправдания с точки зрения международного права в сфере прав человека". Это могло произойти, по мнению экспертов, "намеренно или по неосторожности".

Независимая международная комиссия, созданная СПЧ в 2021 году, сообщила 10 октября, что она собирает также сведения о преступлениях, которые могли быть совершены с 7 октября в ходе последней по времени эскалации конфликта между Израилем и палестинскими вооруженными группировками. Сейчас эта работа еще не завершена, и выводов комиссия не сделала.

Председатель комиссии Нави Пиллэй в связи с публикацией нынешнего доклада заявила, что этот документ является "своевременным", поскольку он подчеркивает, что "единственным путем к прекращению насилия и достижению устойчивого мира является соблюдение международного права на оккупированных палестинских территориях и в Израиле". Для этого, по ее словам, необходимо обратиться к "глубинным причинам конфликта, включая оккупацию палестинских территорий, и дать возможность палестинцам осуществить свое право на самоопределение".