Антонов заявил, что США надо думать, как сосуществовать с Россией

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что Соединенным Штатам необходимо сосредоточить на главных проблемах, среди которых поддержание глобальной стратегической стабильности, выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Властям США надо принимать решения о том, как сосуществовать с Россией, поскольку она никуда не денется с карты мира, внимание следует сосредоточить на главных проблемах. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"<...> При всем ястребином подходе местных политиков им пора наконец-то осознать - Российская Федерация никуда не денется с карты мира. Отсюда вывод: надо думать о том, как сосуществовать вместе", - указал он. Антонов комментировал интервью президента США Джо Байдена телеканалу CBS, которое вышло в эфир 15 октября.

"Весь пыл эмоций необходимо сосредоточить на главных проблемах, - подчеркнул дипломат. - Среди таковых: поддержание глобальной стратегической стабильности, укрепление режима нераспространения ОМУ (оружие массового уничтожения - прим. ТАСС), выстраивание новой архитектуры международной безопасности, борьба с терроризмом, изменение климата. И во всех перечисленных областях у нас накоплена значительная компетенция. В большинстве - опыт небесполезного двустороннего сотрудничества. Забыть это и не воспользоваться в интересах человечества было бы преступлением. Ответственность за которое полностью на совести американских властей".