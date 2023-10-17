Нетаньяху заявил Путину о намерении Израиля уничтожить весь потенциал ХАМАС

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что российский президент проинформировал израильского премьер-министра о шагах Москвы по нормализации обстановки в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что Израиль не остановится в своих действиях в секторе Газа, пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС. Об этом сообщила по итогам телефонной беседы двух лидеров канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил вечером с российским президентом Владимиром Путиным. Премьер-министр ясно заявил о том, что Израиль был атакован мерзкими и жестокими убийцами, пошел на войну решительным и единым и не остановится, пока не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС", - говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта. Глава российского государства осудил действия, жертвами которых становятся мирные люди. Президент России "выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети", подчеркнули в Кремле.

Российский лидер проинформировал своего собеседника о шагах Москвы по нормализации обстановки в регионе, недопущению дальнейшей эскалации насилия и предотвращению гуманитарной катастрофы в секторе Газа. В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты телефонных контактов главы российского государства с президентами Палестины, Египта, Ирана и Сирии, уточнили в Кремле. Кроме того, Путин заявил о готовности РФ содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, следует из сообщения по итогам беседы.