Власти Колумбии и бывшие повстанцы РВСК подписали соглашение о перемирии

Оно продлится до 15 января 2024 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 октября. /ТАСС/. Представители правительства Колумбии и бывшие бойцы расформированной повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) подписали соглашение о двустороннем прекращении огня до 15 января 2024 года. Об этом сообщил в понедельник офис уполномоченного по делам мира страны в соцсети X (ранее Twitter).

"Готовы указы о начале диалога о мире между правительством [президента] Густаво Петро и "Центральным командованием РВСК", а также о защите гражданского населения и прекращении огня", - говорится в сообщении.

Офис уполномоченного по делам мира опубликовал часть документа, в котором говорится, что соглашение "действует с 17 октября 2023 года по 15 января 2024 года". Ранее стороны объявили, что режим двустороннего прекращения огня вступит в действие 8 октября и будет соблюдаться до 8 августа 2024 года. Однако из-за разногласий начало диалога перенесли.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и РВСК начался в 1960-х годах, его жертвами стали более 200 тыс. человек, несколько миллионов были вынуждены покинуть свои дома. В 2016 году в Гаване представители правительства южноамериканской страны и повстанческой организации подписали соглашение о прекращении конфликта. Под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе РВСК была создана политическая партия. Несмотря на это, позднее часть бывших участников организации решила вновь взять в руки оружие.