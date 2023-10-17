СМИ: временный контроль на границе Австрии и Словении продлят на полгода

По данным Словенского агентства печати, Вена обосновала это трудностями, связанными с предоставлением убежища, и угрозой незаконного оборота оружия из-за конфликта на Украине

ЛЮБЛЯНА, 17 октября. /ТАСС/. Временный пограничный контроль на границе между Австрией и Словенией будет продлен на шесть месяцев. Об этом в понедельник сообщило Словенское агентство печати.

По его данным, Австрия уведомила Еврокомиссию о решении снова продлить режим пограничного контроля со Словенией и Венгрией на шесть месяцев. Вена обосновала это трудностями, связанными с предоставлением убежища, и угрозой незаконного оборота оружия из-за конфликта на Украине.

Пограничный контроль Австрии со Словенией и Венгрией, введенный во время кризиса с беженцами в 2015 году, будет продлен с 12 ноября 2023-го по 11 мая 2024 года. Словения, по данным агентства, выступает против этого.

Австрия и соседние государства входят в Шенгенскую зону с единой системой пограничного контроля и возможностью свободного передвижения. Участники соглашения вправе вводить временный контроль на своих границах в случае серьезных угроз.