Напавший на футбольных болельщиков известен бельгийским спецслужбам радикальными взглядами

По данным портала Sudinfo, мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе, записал видео, в котором утверждает, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство"

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу на улице в Брюсселе во время футбольного матча, был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами. Об этом в понедельник сообщил портал Sudinfo со ссылкой на источники.

При этом, согласно представителю Федеральной службы Эрику Ван Дер Сипту, связи между нападением в Брюсселе и ситуацией на Ближнем Востоке нет.

По данным портала, подозреваемого зовут Абдессалем, ему 45 лет, проживает в Схарбеке и имеет тунисское происхождение.

16 октября газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники сообщила, что в Брюсселе застрелены двое шведов. Погибшие были болельщиками шведской сборной по футболу. Преступник скрылся с места происшествия. После инцидента власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального. Согласно агентству Reuters, сотрудникам Еврокомиссии пришло СМС-сообщение с просьбой оставаться в своих домах или зайти внутрь здания.

Как сообщил портал Sudinfo, мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе, записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). На распространенных в соцсетях кадрах он заявил, что застрелил двух человек, чтобы "отомстить за мусульман".

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал нападение на шведов терроризмом. Террором назвала нападение на шведов и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.