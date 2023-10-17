CNN: силы быстрого реагирования Корпуса морской пехоты США направляются к Израилю

По данным телеканала, к американским кораблям присоединятся 2 тыс. военных

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Силы быстрого реагирования Корпуса морской пехоты США направляются к Израилю. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны.

По его словам, силы, состоящие из 2 тыс. морских пехотинцев, присоединятся к американским военным кораблям, которые направляются к Израилю. Этим США хотят "послать сигнал Ирану и предотвратить перерастание конфликта в Газе в региональный конфликт", уточняет чиновник.

Ранее Командование сил флота США сообщило, что американский авианосец Dwight Eisenhower 14 октября отправился в зону ответственности Европейского командования ВС США, где он присоединится к уже прибывшему в регион авианосцу Gerald Ford. Совместно с союзниками и партнерами он будет работать над поддержанием морского судоходства, включая военно-морскую дипломатию и государственные усилия по формированию всеобъемлющей морской мощи США и их союзников.