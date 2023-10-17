Трамп назвал США "фашистским государством", над которым все смеются

По мнению бывшего американского лидера, сейчас страной управляют "некомпетентные люди"

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. США при президенте Джо Байдене стали "фашистским государством", над которым все в мире смеются. Такое мнение выразил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова.

"Над нами [США] смеются во всем мире. Мы стали фашистским государством, управляемым некомпетентными людьми", - сказал экс-глава государства.

Ранее Трамп также заявлял, что администрация Байдена превращает страну в банановую республику, уголовно преследуя политических оппонентов. Самого Байдена Трамп считает худшим президентом в истории Соединенных Штатов, который, как он отмечает, не способен устоять на ногах во время официальных мероприятий и падает на трапе самолета.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.