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Палестино-израильский конфликт

NBC: Байден намерен посетить Израиль на этой неделе

По данным телеканала NBC News, сейчас идет планирование поездки

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассматривает возможность посетить Израиль на этой неделе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

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По их словам, сейчас ведется планирование потенциального визита Байдена в Израиль.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Байден получил приглашение посетить Израиль, но указал, что решение о визите пока принято не было.

15 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил Байдена посетить еврейское государство "с визитом солидарности". По данным 12-го канала израильского телевидения, поездка может состояться 18 или 19 октября, к ней идет активная подготовка. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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