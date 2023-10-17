16 октября, 22:05,
обновлено 16 октября, 23:17
Палестино-израильский конфликт

В Иране заявили, что перспектива вступления в конфликт в Израиле "поддается воображению"

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что могут открыться другие фронты, если Израиль "продолжит совершать военные преступления"

ДУБАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что перспектива вступления исламской республики в палестино-израильский конфликт "поддается воображению".

"Любой вариант поддается воображению", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Иран вступить в вооруженный конфликт с Израилем на фоне обострения ситуации в секторе Газа. Абдоллахиян также подчеркнул, что "никто не может оставаться в стороне", наблюдая за действиями Израиля в палестинском анклаве.

По словам министра, в зоне конфликта "откроются другие фронты", если Израиль "продолжит совершать военные преступления". В то же время Абдоллахиян отверг обвинения в причастности Ирана к нападению радикального движения ХАМАС на Израиль, заявив, что исламская республика "не отдает приказы силам сопротивления в регионе".

15 октября глава иранской дипломатии на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе заявил, что если Израиль продолжит наносить удары по гражданскому населению сектора Газа, то масштабы конфликта могут расшириться. Позже в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera он сообщил, что исламская республика через посредников предостерегла еврейское государство от дальнейших обстрелов палестинского анклава. 

Теги:
ИранПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация