СБ ООН ушел на закрытые консультации по ближневосточным резолюциям

Участники заседания должны рассмотреть проекты России и Бразилии

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН по запросу ОАЭ ушли на закрытые консультации перед голосованием по двум проектам резолюций по палестино-израильскому конфликту. Об этом передает корреспондент ТАСС.

"Мы хотели бы предложить кратко прервать заседание, чтобы ненадолго уйти на закрытые консультации перед голосованием", - заявила сразу после начала заседаний постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба. Ее запрос не встретил возражений и заседание было прервано.

Россия первой предложила СБ ООН резолюцию по израильско-палестинскому конфликту, с текстом которой ознакомился ТАСС. Она содержит призыв к перемирию в регионе, освобождению заложников, осуждает насилие против гражданских лиц и все акты терроризма. РФ призывает к доставке гуманитарной помощи, включая продовольствие, топливо и медсредства, к созданию условий для эвакуации и защиты гражданских лиц. Постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что часть членов СБ ООН положительно отреагировали на проект резолюции РФ, другие отнеслись сдержанно.

Бразилия подготовила конкурирующий с РФ проект резолюции СБ ООН, включив в него призыв к "осуждению ужасных террористических атак ХАМАС". Как ранее пояснил журналистам Небензя, комментируя отсутствие в российском проекте упоминания ХАМАС, основной акцент в российской резолюции сделан на гуманитарную составляющую.