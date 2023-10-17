Кандидат в спикеры Палаты представителей может дать проголосовать о помощи Киеву и Израилю

По информации портала Axios, Джим Джордан обсуждал с законодателями "поиск верного подхода, а не конкретные обещания"

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Американский законодатель-республиканец Джим Джордан (от штата Огайо) в случае его избрания спикером Палаты представителей Конгресса США готов разрешить провести голосование по вопросу об объединении запросов на выделение дополнительного финансирования Израилю и Киеву. Об этом сообщил в понедельник портал Axios со ссылкой на нескольких республиканцев, уточнив, что официальный представитель Джордана это отрицает.

По сведениям источников портала, "четверо республиканцев в Палате представителей после беседы с кандидатом на пост спикера от республиканцев Джимом Джорданом полагают, что он в случае победы позволит провести голосование по вопросу увязки финансирования Украины и Израиля". Как уточняется в публикации, "представитель Джордана отрицает, что кандидат в спикеры дал обещания". По словам этого представителя, Джордан обсуждал с законодателями "поиск верного подхода, а не конкретные обещания".

Портал констатирует, что многие республиканцы в Палате представителей сейчас добиваются "прекращения финансирования Украины". Согласно приведенной оценке, увязка вопросов о выделении средств для Украины и для Израиля "может позволить одобрить финансирование благодаря значительной поддержке со стороны демократов". Конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида), в частности, в октябре заявил, что не следует пытаться объединить два указанных запроса. Он констатировал, что "поддержал бы запрос о дополнительной помощи Израилю, но не Украине".

Как сообщило на прошлой неделе агентство Associated Press, Джордан заручился поддержкой большинства коллег-однопартийцев в Палате представителей Конгресса США для выдвижения своей кандидатуры на пост ее спикера. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится 17 октября. Пост спикера Палаты представителей Конгресса является третьим по значимости в государственной иерархии США. В поддержку кандидатуры Джордана ранее выступил предыдущий американский президент республиканец Дональд Трамп.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния) с поста спикера. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Временно исполняет эти обязанности Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

Республиканцы контролируют по итогам промежуточных выборов ноября 2022 года Палату представителей. Для избрания ее спикером нужно получить голоса 217 конгрессменов.