Швеция сообщила о своей помощи в поиске убийцы двух болельщиков в Бельгии

Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём также отметил, что всех граждан страны, находящихся на бельгийской территории, призвали сохранять бдительность

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Швеции тесно сотрудничают с бельгийскими коллегами в поисках убийцы шведских болельщиков в Брюсселе. Об этом сообщил глава МИД Тобиас Билльстрём.

"Шведские власти тесно сотрудничают со своими бельгийскими коллегами, чтобы преступник был арестован", - говорится в сообщении, размещенном на странице министра в соцсети X (ранее Twitter). По словам Билльстрёма, всем шведским абонентам в Бельгии отправлено смс-сообщение с рекомендацией "быть бдительными и тщательно выполнять инструкции бельгийский властей",

Газета Het Laatste Nieuws со ссылкой на источники сообщила, что 16 октября в бельгийской столице застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу. Преступник скрылся с места происшествия. После инцидента власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального. Как сообщил портал Sudinfo, мужчина, устроивший стрельбу в Брюсселе, записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемого зовут Абдессалем, ему 45 лет, он проживает в Схарбеке и родом из Туниса.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвали убийство актом терроризма.