Кисида сделал подношение считающемуся символом милитаризма храму Ясукуни

От личного посещения премьер-министр воздержится, поскольку это может вызвать острую реакцию некоторых стран, сообщило агентство Kyodo

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал подношение синтоистскому храму Ясукуни, который в странах Азии считается символом милитаризма. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Глава правительства по случаю начинающегося 17 октября осеннего фестиваля направил святилищу дар "масакаки", который представляет собой украшенную лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки. Как ожидается, от личного посещения Ясукуни он воздержится, поскольку это вызывает острую реакцию некоторых стран, в первую очередь Южной Кореи и Китая. Последний раз премьер Японии посещал храм Ясукуни в декабре 2013 года - тогда это сделал Синдзо Абэ.

Традиционно японские политики посещают или направляют подношения храму Ясукуни три раза в год - по случаю осеннего и весеннего фестивалей, а также в середине августа по случаю капитуляции страны во Второй мировой войне. Накануне храм лично посетил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, один из членов консервативной фракции правящей Либерально-демократической партии, которую при жизни возглавлял Абэ.

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. Перечень включает и военных преступников, казненных после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещения Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.