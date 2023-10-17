В США заявили, что настроены на ускоренное оказание военной помощи Израилю

Американский министр обороны Ллойд Остин подчеркнул важность безопасности гражданских лиц в регионе

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом заверил, что Вашингтон намерен оказывать военную помощь еврейскому государству в ускоренном порядке, а также не допускать эскалации конфликта в регионе. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, опубликованном в понедельник.

По ее словам, Остин и Галант "продолжили обсуждение операций Израиля по восстановлению безопасности после жестокого нападения ХАМАС 7 октября". Как следует из документа, глава Пентагона "подтвердил приверженность США продолжению ускоренного оказания военной помощи и предотвращению эскалации". "Министр Остин подчеркнул важность безопасности гражданских лиц и выразил признательность министру [Галанту] за усилия по восстановлению безопасного доступа к питьевой воде в Газе", - добавил Сингх.

Представитель американского военного ведомства уточнила, что Остин провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II, в котором "выразил поддержку права Израиля на защиту" от ХАМАС. Они также обсудили "усилия в регионе по предотвращению эскалации конфликта в Газе" и отметили "важность обеспечения доступа гражданских лиц к гуманитарной помощи". Остин "осудил действия ХАМАС по препятствованию эвакуации из Газы и подчеркнул, что уделяет особое внимание безопасности гражданских лиц".