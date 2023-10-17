Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по Ближнему Востоку

За документ отдали голоса пять стран

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

За документ проголосовали пять стран - Россия, Китай, ОАЭ, Габон, Мозамбик. Шесть стран - Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария, Эквадор, - воздержались. Четыре государства - Великобритания, США, Франция и Япония выступили против. Таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.

При этом, как заявил перед началом голосования постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, "никаких принципиальных аргументированных возражений практически ни от кого из членов СБ в отношении предложенной [РФ] инициативы не поступило". "Возразила в общем плане только одна делегация. И то, никаких замечаний по существу не последовало", - подчеркнул он.

По словам постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, США проголосовали против, так как инициатива РФ не содержит осуждения радикального движения ХАМАС.

Как ранее пояснил журналистам Небензя, комментируя отсутствие в российском проекте упоминания ХАМАС, основной акцент в российской резолюции сделан на гуманитарную составляющую.