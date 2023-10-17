Эксперт заявил, что ядерные провокации США толкают мир к пропасти войны

Сотрудник Научного общества международной политики Ким Дон Мен прокомментировал начавшиеся 16 октября учения НАТО Steadfast Noon

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Ядерные провокации США - единственного в мире "преступника ядерной войны" и "бесчеловечного убийцы" - приближают мир к войне и конфронтации. Такое мнение привели в материале Центрального телеграфного агентства Кореи.

Как указано в материале, начавшиеся 16 октября учения НАТО Steadfast Noon проводятся с целью отработать применение "летчиками стран-членов НАТО использование тактических ядерных бомб США", а также, "очевидно, являются репетицией ядерной войны". "Они проводятся при активном участии и поддержке США - единственного в мире преступника ядерной войны", - подчеркнул сотрудник Научного общества международной политики Ким Дон Мен.

Вашингтон, по его словам, не только угрожает "антиимпериалистическим самостоятельным странам" при помощи ядерного оружия, но и передает ядерные технологии "своим сателлитам". Автор материала в этой связи отметил создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе AUKUS (альянс Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности).

"Ядерное бешенство США", добавил Ким Дон Мен, наблюдается и на Корейском полуострове, куда Вашингтон периодически перебрасывает "ударные ядерные средства" и в районе которого проводит крупномасштабные учения, "направленные на ядерную превентивную атаку на КНДР и окружающие страны".

"Из-за опаснейших ядерных провокационных происков США, которые проводятся не только в Северо-Восточной Азии, включая Корейский полуостров, но и во всех уголках Земли, планета превращается не в безъядерную, а в термоядерную зону и ближе подходит к пропасти войны и конфронтации, - заявил автор материала. - Черные облака термоядерной войны никогда не рассеются, пока существуют США - бесчеловечный убийца ядерной войны, считающий ядерное оружие основой гегемонистской внешней политики".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил ранее, что учения Steadfast Noon носят ежегодный плановый характер. Они пройдут над Средиземным морем, Италией и Хорватией и, по словам генсека альянса, "посылают четкий сигнал, что НАТО будет защищать своих союзников".