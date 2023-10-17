Китай призвал к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Китай призывает к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом заявил его постпред при ООН Чжан Цзюнь.

"Китай призывает как можно скорее прекратить боевые действия, не допустить их распространения и дальнейшего ухудшения ситуации", - заявил дипломат.

Чжан Цзюнь добавил, что странам необходимо занять "объективную и справедливую позицию", чтобы избежать крупномасштабного конфликта и гуманитарной катастрофы, а также не нанести "еще больший удар по региональной и международной безопасности".

СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовало пять стран, таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.

Постпред при ООН отметил, что Китай обеспокоен последствиями блокады сектора Газа Израилем, призывает остановить коллективное наказание жителей Газы. "Мы всерьез обеспокоены последствиями введения Израилем полной блокады Газы. <...> Прекратите коллективное наказание населения в Газе", - сказал дипломат.

По его словам, Китай предоставит жителям сектора Газа экстренную гуманитарную помощь. "Китай предоставит экстренную гуманитарную помощь Газе по линии ООН и по двусторонним каналам", - сказал дипломат.