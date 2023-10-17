США сообщили о вывозе из Израиля почти 1 тыс. американцев

В Госдепе уточнили, что эвакуировать граждан Соединенных Штатов из еврейского государства будут минимум до 19 октября

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Власти США за последние несколько дней организовали вывоз почти 1 тыс. американских граждан и их родственников с территории Израиля, сообщил ТАСС в понедельник представитель Госдепартамента.

Администрация США с 13 октября приступила к вывозу в Европу чартерными рейсами желающих покинуть Израиль американских граждан и членов их семей. "Почти 1 тыс. граждан США и их ближайшие родственники выехали на зафрахтованных правительством США транспортных средствах", - уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве. В нем сообщили, что вывоз желающих покинуть Израиль американцев чартерными рейсами из аэропорта им. Бен-Гуриона продолжится минимум до 19 октября. Сроки могут пересмотреть в зависимости от изменения ситуации в сфере безопасности.

"Многие граждане США продолжают вылетать коммерческими рейсами. Более 3 тыс. граждан США сообщили нам, что успешно покинули Израиль и Западный Берег, воспользовавшись коммерческими авиарейсами, через сухопутную границу или иными путями", - отметил представитель Госдепартамента.