Блинкен: США и Израиль согласовали план оказания гуманитарной помощи жителям Газы

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Власти США и Израиля договорились подготовить план оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Израиле.

"Сегодня по нашему запросу США и Израиль договорились разработать план, который позволит обеспечить доставку гуманитарной помощи от стран-доноров и международных организаций гражданским лицам в Газе", - сказал он. Трансляцию вела телекомпания CNN. По словам Блинкена, это будет "включать возможность создания зон, которые позволят оградить население от опасности".

Блинкен отметил, что власти Израиля во время визита Байдена в еврейское государство проинформируют его о своих военных планах. "Для президента Байдена проведут всеобъемлющий брифинг относительно военных целей и стратегии Израиля", - сказал он. Блинкен добавил, что израильская сторона разъяснит, как она будет "проводить операции таким образом, что будут минимизированы жертвы среди гражданских лиц и будет обеспечено поступление гуманитарной помощи мирным жителям Газы без получения выгоды для ХАМАС".