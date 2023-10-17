Yonhap: Совбезы Южной Кореи, США и Японии установили между собой горячую линию

Ее в любое время смогут использовать как главы национальных советов безопасности, так и лидеры трех стран, отмечает агентство

СЕУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Советы безопасности Республики Корея, США и Японии организовали трехстороннюю прямую линию аудио- и видеосвязи между собой в соответствии с договоренностями саммита в Кэмп-Дэвиде. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

"Была создана горячая линия между тремя странами. Проверка со стороны технических специалистов также завершена", - рассказал южнокорейский высокопоставленный чиновник. Агентство указывает, что линией в любое время смогут воспользоваться не только главы национальных советов безопасности, но и лидеры трех стран.

На прошлой неделе американские власти указали агентству, что прикладываются усилия по улучшению возможностей для трехсторонней коммуникации в целях обеспечения ее постоянного и своевременного характера.

Во время встречи на высшем уровне в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном в августе стороны договорились консультироваться друг с другом в случае общей угрозы. В частности, президент США Джо Байден сказал, что будет создана горячая линия для обмена информацией и координации действий во время "кризисов, затрагивающих регион или любую из трех стран".