СМИ: КНДР решительно ответит на любую попытку развязать ядерную войну

Как заявил сотрудник института разоружения и мира МИД республики Ким Кван Мён в статье, опубликованной ЦТАК, действия США по модернизации своего ядерного арсенала обостряют ситуацию и провоцируют новую гонку вооружений

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. КНДР решительно ответит на любые попытки враждебных стран развязать ядерную войну. Об этом заявил сотрудник института разоружения и мира МИД КНДР Ким Кван Мён в статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

По его словам, действия США по модернизации своего ядерного арсенала и растущие военные расходы дестабилизируют ситуацию, провоцируют новую гонку вооружений. "Происки США по увеличению военных расходов, нацеленные [против] ядерных держав, вызывают их контрмеры с их стороны. При этом мир ближе подходит к эпохе новой гонки ядерных вооружений, водовороту "новой холодной войны", - добавил он.

Ким Кван Мён также отметил, что "США намеренно обостряют ситуацию, перебрасывая ядерные стратегические вооружения в горячие точки, включая Северо-Восточную Азию, и передавая сверхсовременные вооружения младшим союзникам".

В этой связи, добавил он, "реальность требует [от Пхеньяна] укреплять самозащитную обороноспособность для сдерживания ядерной войны в качественном и количественном отношении". "Мы будем отвечать стратегией подавляющего и решительного реагирования на любые попытки враждебных сил развязать ядерную войну, а также будем с честью выполнять свою миссию ответственного ядерного государства, призванного надежно защищать региональный и глобальный мир и безопасность", - заключил автор материала.

В сентябре Верховное народное собрание КНДР приняло поправки к конституции, которые закрепляют статус ядерных сил и политику их ускоренного развития с целью гарантировать право страны на существование.