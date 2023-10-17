В США заявили, что не ставят условия передачи Израилю оружия и не диктуют планы операций

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не ставят перед Израилем условия применения американского оружия и военной техники и не диктуют ему планы военных операций, в том числе в секторе Газа. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он, по сути, отрицательно ответил на вопрос о том, намерен ли президент США Джо Байден в ходе предстоящего визита в Израиль выдвигать какие-то требования, касающиеся применения американской военной помощи и направленные на то, чтобы обеспечить безопасность мирных палестинцев. "Мы не ставим условия, предоставляя военную помощь Израилю. У них есть право защищаться, заниматься этой террористической угрозой. И мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь им в этом", - заявил Кирби. При этом он выразил мнение, что Израиль "уважает жизни мирных жителей, соблюдает "законы вооруженного конфликта". "И ожидания обеих наших сторон будут заключаться в этом и в перспективе", - сказал представитель Белого дома.

В связи с этим его попросили уточнить, имеется ли договоренность, что Израиль не будет проводить наземную операцию в секторе Газа, пока Байден находится в регионе. "Мы не диктуем военные условия и оперативные мандаты Вооруженным силам Израиля. Не знаю, как я могу еще яснее это сказать", - ответил сотрудник СНБ.