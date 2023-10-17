СБ ООН продолжит согласовывание бразильской резолюции по Ближнему Востоку

Постпред ОАЭ при Организации Объединенных Наций Лана Заки Нусейба отметила, что дату голосования по документу еще не назначили

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Члены Совета Безопасности ООН продолжат согласовывать текст бразильской резолюции по палестино-израильскому конфликту во вторник, дата голосования по документу пока не назначена. Об этом сообщила в понедельник журналистам постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

"Голосование еще не было назначено, будут вестись переговоры по бразильскому тексту сегодня вечером и завтра для того, чтобы приблизиться к консенсусу", - сказала она.

Нусейба добавила, что бразильское председательство "провело много работы, чтобы сблизить позиции сторон", однако достичь консенсуса пока не удалось.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали пять стран - Россия, Китай, ОАЭ, Габон, Мозамбик. Шесть стран - Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария, Эквадор, - воздержались. Четыре государства - Великобритания, США, Франция и Япония выступили против. Таким образом в работе у Совбеза по данному вопросу остался лишь бразильский вариант резолюции. Российская сторона предложила к нему две поправки в частности, чтобы в текст документа было внесено осуждение неизбирательных ударов по сектору Газа и призыв к гуманитарному прекращению огня.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после голосования заявил, что РФ "глубоко разочарована результатами". "В резолюции нет ничего, что можно было бы оспорить, потому что она носит чисто гуманитарный характер, и единственная причина, почему резолюция не была принята, - это то, что они (западные страны - прим. ТАСС) не хотели поддерживать ничего, что исходит от России", - убежден дипломат.

