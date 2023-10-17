Эксперт назвал значимым участие Путина в форуме "Пояс и путь" в Китае

Визит президента России поспособствует укреплению отношений между Пекином и Москвой, считает сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете Цуй Хэн

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Участие российского президента Владимира Путина в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь") окажет стимулирующее воздействие на укрепление отношений между КНР и РФ. Такую точку зрения высказал сотрудник Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн.

Как заявил эксперт, слова которого приводит газета Global Times, нынешний визит лидера РФ в Пекин "будет иметь огромное значение для развития координирующего китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру". Он уточнил, что за последние 10 лет Россия сыграла важную роль в реализации проектов инициативы "Пояса и пути".

"РФ продолжала наращивать двустороннее прагматическое сотрудничество и содействовать [развитию] евразийской экономики в целом", - добавил Цуй Хэн.

Он отметил, что поездка Путина в Китай станет "подтверждением плодотворных результатов, которые были достигнуты в ходе визита [председателя КНР] Си Цзиньпина в марте в Россию".

Третий форум "Пояса и пути" проходит в Пекине 17 и 18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент РФ прибыл в качестве главного гостя мероприятия. В ходе текущего визита Путина в КНР планируется провести российско-китайские переговоры и встречи с руководством нескольких стран.