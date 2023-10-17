МИД КНР призвал СБ ООН сыграть роль в прекращении конфликта Израиля и ХАМАС

Китайский министр иностранных дел Ван И отметил, что Пекин продолжит стоять на стороне международной морали

ШАНХАЙ, 17 октября. /ТАСС/. Китай выступает за то, чтобы СБ ООН сыграл надлежащую роль в прекращении огня между Израилем и Палестиной, а также осуждает действия, наносящие вред мирному населению. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе состоявшегося телефонного разговора с главой МИД Египта Самехом Шукри, говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"В нынешней ситуации Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен сыграть подобающую ему роль в скорейшем прекращении войны", - сказал дипломат. Ван И подтвердил, что Китай выступает против и осуждает все действия, которые наносят вред гражданскому населению и нарушают международное гуманитарное право. Пекин, указал глава МИД, "будет продолжать стоять на стороне международной морали и поддерживать палестинский народ в восстановлении его законных национальных прав".

"Китай высоко оценивает активное посредничество египетской стороны, ее усилия по координации и облегчению гуманитарной ситуации в секторе Газа, ее поддержку арабских и исламских стран в формировании общей позиции и выражении единого мнения. Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для содействия возобновлению переговоров по решению о сосуществовании двух государств и стремится к формированию более широкого международного консенсуса", - приводятся в сообщении слова министра.

СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. За проголосовали пять стран, поэтому документ не набрал необходимого числа голосов.