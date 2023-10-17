В США заявили, что не могут подтвердить готовность ХАМАС к обмену заложников

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что радикальному движению следует освободить людей немедленно

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Белый дом заявляет, что не может подтвердить готовность радикального палестинского движения ХАМАС к обмену заложников из числа иностранных граждан, захваченных им в ходе недавней масштабной вылазки в Израиле.

"Не могу давать комментарии по поводу сообщений о том, что [движение] ХАМАС может быть готово вести переговоры. Им не следовало вообще захватывать заложников. Им следует освободить их немедленно", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на проведенном 16 октября онлайн-брифинге для журналистов.

"Мы будем продолжать вести переговоры с партнерами, это будет ключевая тема обсуждений президента [США Джо Байдена в ходе предстоящего в среду экстренного визита на Ближний Восток], а также делать все возможное, чтобы добиться их (заложников - прим. ТАСС) освобождения. Всех их", - заявил сотрудник СНБ.

"Но я не могу подтвердить сообщения относительно ХАМАС", - повторил Кирби. "И мы, разумеется, должны воспринимать любые публичные заявления ХАМАС с огромным скептицизмом", - считает представитель Белого дома.

Как сообщил ранее глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль, движение намерено обменять захваченных на юге Израиля заложников на 6 тыс. палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. Кроме того, представитель группировки "Изз эд-Дина аль-Кассама" (боевого крыла ХАМАС) Абу Убайда пообещал, что заложники-иностранцы будут освобождены, "когда позволят обстоятельства". Он также назвал их гостями группировки. П о словам Убайды, в руках радикалов находятся от 200 до 250 заложников.