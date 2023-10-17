17 октября, 03:08

Си Цзиньпин заявил, что КНР и Казахстан должны развивать проекты инициативы "Пояса и пути"

Китайский лидер считает, что стабильное и динамичное развитие двусторонних отношений благоприятно отразится на ситуации в регионе

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Китай и Казахстан должны усилить сотрудничество для реализации проектов инициативы "Один пояс - один путь" ("Пояс и путь"). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

"КНР и Казахстан должны усилить сотрудничество, сообща добиваться еще более плодотворных результатов в реализации [инициативы] "Пояса и пути", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Как уточнил китайский лидер, гармоничное, стабильное и динамичное развитие двусторонних отношений благоприятно отразится на ситуации в регионе. Он подчеркнул, что КНР и Казахстан должны укреплять добрососедские связи вне зависимости от изменений обстановки на международной арене.

Токаев находится с визитом в Пекине для участия в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс - один путь", который проходит 17 и 18 октября. В нем принимают участие свыше 4 тыс. человек из более чем 140 стран. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай в качестве главного гостя этого мероприятия.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций. 

Теги:
КазахстанКитайСи ЦзиньпинТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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