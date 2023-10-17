Киргизия на неделю отменила визовый режим для некоторых категорий иностранцев

Речь о гражданах Индии и Китая, которые являются обладателями долгосрочных многократных виз таких стран, как США, Великобритания и государства Шенгенской зоны, сообщили в МИД республики

БИШКЕК, 17 октября. /ТАСС/. Киргизия приняла решение ввести безвизовый режим на семь дней для некоторых категорий граждан Индии и Китая. Об этом говорится в опубликованном внешнеполитическим ведомством республики сообщении.

"Министерство сообщает, что кабинетом министров Киргизской Республики в целях дальнейшей либерализации визового режима приняты следующие решения. Вводится безвизовый режим сроком до семи дней для граждан Индии и Китая при наличии соблюдения отдельных условий въезда в Кыргызстан", - говорится в сообщении.

В частности, как уточнили в МИД, для граждан Индии и Китая, которые являются обладателями долгосрочных многократных виз таких стран, как США, Великобритания и государства Шенгенской зоны, предусматривается безвизовый режим сроком до семи дней "с правом повторного въезда по истечении 21 дня со дня выезда из страны".

Для постоянных жителей специальных административных районов Макао и Гонконг, отмечается в сообщении, киргизской стороной "внедряется безвизовый режим сроком до 30 дней при наличии обратного авиабилета с правом повторного въезда по истечении 30 дней со дня выезда из Киргизской Республики".

"Данные меры направлены на дальнейшее стимулирование туристических потоков и улучшение инвестиционной и деловой привлекательности Киргизской Республики", - подчеркнули в министерстве.