Блинкен заявил, что Байден в Израиле призовет никого не вмешиваться в конфликт

По словам главы Госдепартамента, таким образом президент США даст "недвусмысленный сигнал" любой стороне, которая может попытаться воспользоваться кризисом для нападения на еврейское государство

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время посещения еврейского государства 18 октября заострит внимание на том, что никому не следует вмешиваться в палестино-израильский конфликт.

Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Тель-Авиве.

"Президент Байден заострит внимание на том недвусмысленном сигнале, который мы даем любой стороне, государствам и негосударственным субъектам, пытающимся воспользоваться этим кризисом для нападения на Израиль: не делайте этого", - сказал он.

"С этой целью он перебросил две авианосные ударные группы и другие военные средства в регион", - добавил Блинкен. Видеозапись его выступления опубликовал Госдепартамент.