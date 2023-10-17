17 октября, 02:59
Палестино-израильский конфликт

Блинкен заявил, что Байден в Израиле призовет никого не вмешиваться в конфликт

По словам главы Госдепартамента, таким образом президент США даст "недвусмысленный сигнал" любой стороне, которая может попытаться воспользоваться кризисом для нападения на еврейское государство

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время посещения еврейского государства 18 октября заострит внимание на том, что никому не следует вмешиваться в палестино-израильский конфликт.

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Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Тель-Авиве.

"Президент Байден заострит внимание на том недвусмысленном сигнале, который мы даем любой стороне, государствам и негосударственным субъектам, пытающимся воспользоваться этим кризисом для нападения на Израиль: не делайте этого", - сказал он.

"С этой целью он перебросил две авианосные ударные группы и другие военные средства в регион", - добавил Блинкен. Видеозапись его выступления опубликовал Госдепартамент. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, ДжоБлинкен, Энтони
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