Генассамблея ООН в ноябре обсудит резолюцию об отмене эмбарго США в отношении Кубы

Министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья отметил, что Соединенные Штаты игнорируют призывы к прекращению без каких-либо условий этой односторонней политики

ГАВАНА, 17 октября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблеи ООН рассмотрит в начале ноября проект резолюции о необходимости отмены торгово-экономического эмбарго, введенного США в отношении Кубы. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

"1 и 2 ноября Генассамблея ООН рассмотрит проект резолюции о необходимости прекращения блокады Кубы. США игнорируют призывы к прекращению без каких-либо условий этой односторонней, экстерриториальной и геноцидной политики. Мы имеем право жить без блокады", - написал дипломат на странице в соцсети X (ранее Twitter).

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.

По данным властей острова, торгово-экономическое эмбарго США нанесло ущерб кубинской экономике в общей сложности на сумму около $150 млрд.