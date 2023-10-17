Эксперты КНР назвали Китай и Россию фундаментом глобальной стабильности

По их мнению, которое приводит газета Global Times, партнерство двух стран "играет жизненно важную роль в сохранении международного порядка, справедливости, законности"

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. КНР и РФ выступают в качестве основы для поддержания глобальной стабильности в условиях усиливающегося негативного влияния Соединенных Штатов на международной арене. Такую точку зрения высказали китайские эксперты, мнение которых приводит газета Global Times.

"Такие предположения [об одновременном конфликте Вашингтона с Пекином и Москвой] означают, что США выступают в качестве главной угрозы глобальной стратегической стабильности, - подчеркнул профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, комментируя все более агрессивные настроения в американском правительстве по отношению к Китаю и РФ. - В то время как КНР и Россия - это краеугольный камень глобальной стабильности".

Как полагает его коллега, директор Института международных отношений при Китайском народном университете (Пекин) Ван Ивэй, всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и РФ "все больше играет жизненно важную роль в сохранении международного порядка, справедливости, законности и стабильности". Он также отметил, что Пекин и Москва активно способствуют продвижению многостороннего взаимодействия на таких площадках, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.

На прошлой неделе комиссия при Конгрессе США, занимающая вопросами американской стратегической концепции, опубликовала доклад, в котором говорится, что Соединенные Штаты должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем. В связи с этим, как отмечается, Вашингтону необходимо укреплять альянсы, расширять программы модернизации ядерных и неядерных вооружений.