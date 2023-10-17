Мадуро анонсировал подписание на переговорах с оппозицией соглашения о выборах

Президент Венесуэлы уточнил, что договоры заключат "при строгом соблюдении законов и конституции страны"

КАРАКАС, 17 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что на переговорах с радикальной оппозицией, объединенной в Унитарную платформу, которые начнутся во вторник в Бриджтауне, будут подписаны важные соглашения, касающиеся предстоящих в 2024 году президентских выборов.

"Я могу сказать сегодня, в понедельник, что, несмотря на манипуляции в американской прессе, мы стоим на пороге нового раунда переговоров и подписания документов, касающихся электоральных гарантий", - заявил президент в прямом эфире авторской программы "С Мадуро+" государственного телеканала Venezolana de Television. Он подчеркнул, что "договоры и соглашения с оппозицией будут подписаны при строгом соблюдении законов и конституции страны" и "послужат делу мира". Мадуро напомнил, что начиная с 2014 года всегда выступал за диалог с оппозицией.

Основной темой повестки дня переговоров правительства с праворадикальной оппозицией, которые проводились в Мексике и неоднократно прерывались, является создание условий для проведения "свободных, транспарентных, демократических президентских выборов" 2024 года при участии международных наблюдателей. В случае прогресса на переговорах США обещают смягчить санкции, введенные против Венесуэлы.

В апреле в качестве условия для возобновления переговорного процесса с Унитарной платформой Мадуро выдвинул условие выполнения Социального договора, подписанного 26 ноября минувшего года в Мехико, в соответствии с которым из части венесуэльских активов, незаконно замороженных в западных банках, создается фонд в размере $3,2 млрд под управлением ООН для решения гуманитарных и социальных нужд Венесуэлы. До настоящего времени эти средства Венесуэле не переведены.

Политический кризис в Венесуэле обострился в 2019 году, когда возглавляемая оппозицией Национальная ассамблея не признала результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил Мадуро. В результате парламент объявил, что в отсутствие легитимного главы государства его обязанности будет исполнять спикер законодательного собрания, которым на тот момент являлся лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. США, большинство стран ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки признали его президентом. В конце декабря прошлого года венесуэльская оппозиция упразднила так называемое временное правительство Гуайдо, который находится в США.