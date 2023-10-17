17 октября, 03:33
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Японии планирует переговоры с иранским коллегой по ситуации на Ближнем Востоке

Ёко Камикава накануне обсудила этот вопрос с саудовским министром

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёко Камикава и ее иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян планируют телефонные переговоры в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

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"В настоящее время ведется проработка этого разговора, который планируется во второй половине дня", - сказал он, отметив, что глава внешнеполитического ведомства накануне обсудила ситуацию с саудовским министром.

По сообщению МИД Японии, во время разговора Камикава осудила террористические атаки ХАМАС, а также отметила, что опечалена гибелью большого количества невинных гражданских лиц.

Кроме того, 16 октября с израильским послом в Токио встретился замглавы внешнеполитического ведомства Киёто Цудзи. Он, в частности, заявил, что все стороны должны действовать в соответствии с международным гуманитарным правом и попросил о сотрудничестве для обеспечения гуманитарного доступа для оказания помощи гражданскому населению. 

Теги:
ЯпонияИранПалестино-израильский конфликтИзраиль
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