Глава Центрального командования ВС США прибыл в Израиль для обсуждения военной помощи

Майкл Курилла должен встретиться с начальником Генштаба израильской армии Герци Халеви

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла прибыл в Тель-Авив, чтобы обсудить с израильскими коллегами потребности еврейского государства в военной помощи. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой указанного командования.

В документе уточняется, что Курилла встретится, в частности, с начальником Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, чтобы "получить четкое представление о потребностях Израиля в сфере обороны, наметить контуры усилий США по оказанию поддержки с целью избежания расширения конфликта и заверить в незыблемой поддержке Израиля со стороны Министерства обороны США".

"Я здесь для того, чтобы обеспечить наличие у Израиля всего необходимого ему для самообороны, в частности для избежания расширения конфликта другими сторонами", - приводятся в документе слова Куриллы. В сферу оперативной ответственности возглавляемого им командования входит, в частности, Ближний Восток. О поездке генерала в Израиль заранее не сообщалось.