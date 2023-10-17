Историк заявил об угрозе третьей мировой войны из-за эскалации на юге Израиля

Как считает Юваль Ной Харари, в конфликт могут вступить больше стран, а возможное применение ими современных технологий и оружия создаст риск уничтожения человечества

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Нынешняя эскалация палестино-израильского конфликта может вовлечь в него большее число стран и привести к третьей мировой войне и уничтожению человечества. Такое мнение высказал израильский историк, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари.

"Как правило, порядок рушится, и на смену ему приходит хаос. Это происходило в течение последних пяти-десяти лет. Сейчас мы видим это во все большем количестве мест", - сказал Харари в интервью индийскому телеканалу NDTV.

"То, что происходит сейчас в Израиле и Палестине, является частью этого. Если мы не наведем порядок, станет только хуже. Это распространится по всему миру. Это может привести к третьей мировой войне. А при том типе оружия и технологий, которые доступны сейчас, это может привести к уничтожению самого человечества", - сказал он.

При этом Харари считает, что "нельзя терять надежду" и призвал всех, "у кого есть хоть какие-то возможности, восстановить порядок". "Самый первый шаг, на котором я бы сейчас сосредоточился, <...> - это немедленное освобождение без каких-либо условий всех заложников", - сказал Харари.