Кисида призвал обеспечить гуманитарный доступ в ситуации на Ближнем Востоке

Японский премьер-министр отметил, что ситуация между Израилем и Палестиной становится все более напряженной

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Японии в сотрудничестве с международным сообществом работает над обеспечением гуманитарного доступа в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Ситуация между Израилем и Палестиной становится все более напряженной, и японское правительство вместе с международным сообществом предпринимает усилия для того, чтобы прояснить ситуацию, быстро ее успокоить и обеспечить необходимый гуманитарный доступ", - привел его слова телеканал NHK.