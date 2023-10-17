17 октября, 04:14
Палестино-израильский конфликт

Кисида призвал обеспечить гуманитарный доступ в ситуации на Ближнем Востоке

Японский премьер-министр отметил, что ситуация между Израилем и Палестиной становится все более напряженной

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Японии в сотрудничестве с международным сообществом работает над обеспечением гуманитарного доступа в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Ситуация между Израилем и Палестиной становится все более напряженной, и японское правительство вместе с международным сообществом предпринимает усилия для того, чтобы прояснить ситуацию, быстро ее успокоить и обеспечить необходимый гуманитарный доступ", - привел его слова телеканал NHK. 

Теги:
ЯпонияПалестино-израильский конфликтИзраильКисида, Фумио
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация