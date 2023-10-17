Токаев пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в 2024 году

В ходе прошедших в Пекине переговоров лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в торгово-экономической, нефтегазовой, энергетической, финансовой и транспортно-транзитной сферах

АСТАНА, 17 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, пригласив его посетить республику в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.

"Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить вас, уважаемый председатель Си Цзиньпин, посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году", - сказал Токаев. Китайский лидер подчеркнул, что полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также масштабные реформы, проводимые Токаевым.

"В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях. Лидерами подчеркнута важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения", - уточнила пресс-служба. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

После переговоров делегации двух стран подписали пять документов. В их числе соглашение о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, включая контейнерные поезда Китай - Европа.