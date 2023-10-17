17 октября, 04:24,
обновлено 17 октября, 05:11
Палестино-израильский конфликт

В Армии Израиля заявили об атаке за ночь более 200 военных объектов в секторе Газа

AP Photo/ Ariel Schalit
© AP Photo/ Ariel Schalit

В армейской пресс-службе сообщили, что убили военного агента ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Армия Израиля за ночь атаковала более 200 военных объектов в секторе Газа. Об этом сообщила ее пресс-служба.

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"За ночь Армия обороны Израиля атаковала более 200 военных террористических объектов организаций ХАМАС и "Исламский джихад" на всей территории сектора Газа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы. "Истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по штабу террористической организации ХАМАС и убили военного агента ХАМАС", уточнила пресс-служба. Удары были нанесены также по складам боеприпасов и банку, который использовался для финансирования террористической деятельности. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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