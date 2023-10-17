Кулеба заявил, что 59 компаний из 23 стран готовы производить оружие с Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил о создании альянса оборонных индустрий, а также военного фонда, который планируется пополнять за счет конфискованных российских активов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий и готовы производить оружие совместно с Киевом.

"59 компаний из 23 стран уже присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД.

29 сентября в Киеве прошел первый форум оборонных индустрий, на котором, как утверждал президент Украины Владимир Зеленский, были представлены более 30 стран и 252 военные компании. На форуме украинские власти сделали несколько заявлений, чтобы стимулировать интерес западных компаний к развертыванию производства оружия на Украине. В частности, Зеленский говорил о работе над специальным экономическим режимом для ВПК, но не раскрыл деталей. Как уточнили в МИД Украины, план такого режима будет представлен до конца года. На форуме президент также объявил о создании альянса оборонных индустрий и анонсировал создание военного фонда, который планируется пополнять за счет конфискованных российских активов.