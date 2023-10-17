Камбоджа создала временное убежище для своих студентов в Израиле

Оно находится в южной части страны, на границе с Египтом и Иорданией

ХАНОЙ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Камбоджи создали временное убежище для находящихся в Израиле более чем 450 камбоджийских студентов. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на официального представителя правительства королевства Пен Бона.

"Поскольку развитие ситуации в секторе Газа представляется неопределенным, премьер-министр Хун Манет поручил создать в координации с израильскими властями временный пункт проживания для оказавшихся в затруднительном положении камбоджийских студентов, чтобы подготовиться к любым непредвиденным обстоятельствам, которые могут возникнуть в ходе продолжающейся войны в секторе Газа", - цитирует издание чиновника.

По его словам, временное убежище находится в южной части Израиля, на границе с Египтом и Иорданией (на расстоянии примерно 300 км от сектора Газа). Власти королевства обеспечат транспорт, проживание и питание всем студентам, когда они переедут в новый район.

В настоящее время все камбоджийские студенты в Израиле находятся в безопасности, израильские власти обеспечивают надежную охрану в населенных пунктах, где они учатся. Должностные лица правительства Камбоджи следят за развитием ситуации в Израиле, сообщил представитель кабинета министров.