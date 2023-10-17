Япония выделит $10 млн в качестве гуманитарной помощи населению сектора Газа

Токио намерен продолжать дипломатические усилия для того, чтобы оказать поддержку мирным жителям и палестинским беженцам

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Японии выделит $10 млн через международные организации в качестве гуманитарной помощи жителям сектора Газа в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом заявила на пресс-конференции глава МИД страны Ёко Камикава.

Она повторила критику в адрес ХАМАС касательно атаки на Израиль. В то же время глава ведомства подчеркнула, что Токио продолжит "дипломатические усилия для того, чтобы предоставить помощь ни в чем не повинным мирным жителям и палестинским беженцам, а также улучшить гуманитарный доступ".

"Мы следим за ситуацией с серьезной обеспокоенностью. Мы будем взаимодействовать со всеми сторонами, чтобы быстро урегулировать ситуацию и улучшить гуманитарную обстановку в секторе Газа", - сказала Камикава.