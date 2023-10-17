Премьер Малайзии выразил поддержку народу Палестины

Анвар Ибрагим отметил, что также выступил "за немедленное прекращение бомбардировок и создание гуманитарного коридора"

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе телефонного разговора с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией выразил "непоколебимую поддержку палестинскому народу".

"Вчера у меня был телефонный разговор с главой Политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией, в котором я выразил непоколебимую поддержку Малайзии палестинскому народу", - написал малайзийский премьер-министр в сообщении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter). "Учитывая тяжелую ситуацию в секторе Газа, я решительно выступаю за немедленное прекращение бомбардировок и создание гуманитарного коридора в КПП "Рафах". Также крайне важно, чтобы Израиль отказался от своей приверженности политике лишения собственности, немедленно прекратил огонь с ХАМАС и искренне стремился к мирному урегулированию, чтобы положить конец продолжающемуся конфликту", - заявил Анвар Ибрагим.

"Крайне важно уделить приоритетное внимание благополучию и безопасности всех людей, пострадавших от этого кризиса. Мы стремимся доставлять гуманитарную помощь, прежде всего продукты и медикаменты, чтобы облегчить страдания тех, кто в ней нуждается", - подчеркнул премьер-министр Малайзии.