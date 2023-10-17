СМИ: Израиль снова обстрелял фосфорными боеприпасами юг Ливана

По данным Al Wataniya, удары наносились преимущественно по населенным пунктам

БЕЙРУТ, 17 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля применила боеприпасы с белым фосфором при обстреле ливанских приграничных районов. С таким утверждением выступило ливанское агентство Al Wataniya.

По его данным, удары наносились преимущественно по населенным пунктам. Под обстрелы попали районы, прилегающие к так называемой голубой линии (ливано-израильской границе). В результате атаки есть пострадавшие, однако точное их число не раскрывается.

11 октября агентство утверждало, что израильские войска применили фосфорные боеприпасы при нанесении ударов по западному сектору юга Ливана. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви впоследствии заявил, что страна не применяет фосфорные бомбы.