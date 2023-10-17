17 октября, 05:51
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль снова обстрелял фосфорными боеприпасами юг Ливана

AP Photo/ Hussein Malla
© AP Photo/ Hussein Malla

По данным Al Wataniya, удары наносились преимущественно по населенным пунктам

БЕЙРУТ, 17 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля применила боеприпасы с белым фосфором при обстреле ливанских приграничных районов. С таким утверждением выступило ливанское агентство Al Wataniya.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

По его данным, удары наносились преимущественно по населенным пунктам. Под обстрелы попали районы, прилегающие к так называемой голубой линии (ливано-израильской границе). В результате атаки есть пострадавшие, однако точное их число не раскрывается.

11 октября агентство утверждало, что израильские войска применили фосфорные боеприпасы при нанесении ударов по западному сектору юга Ливана. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви впоследствии заявил, что страна не применяет фосфорные бомбы. 

Теги:
ЛиванПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация