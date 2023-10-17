В Тайване заявили об открытии представительства в Милане

Внешнеполитическое ведомство острова отметило, что работа офиса также нацелена на развитие более тесных торгово-экономических связей с севером Италии

ГОНКОНГ, 17 октября. /ТАСС/. Тайвань открыл свое представительство в Милане. Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства острова, этот офис стал вторым постоянным представительством Тайваня в Италии.

До этого тайваньский офис в республике был только в Риме. В сообщении отмечается, что церемония открытия нового представительства состоялась в понедельник. Офис будет оказывать консульские услуги туристам и постоянно проживающим на севере Италии уроженцам Тайваня. Работа представительства также будет нацелена на развитие более тесных торгово-экономических связей с севером Италии, говорится в заявлении.

Власти Тайваня сообщили о планах открыть представительство в Милане в апреле этого года. Тогда говорилось, что оно приступит к работе уже летом. Однако из-за летних каникул проводившийся в здании ремонт был приостановлен, в связи с чем открытие представительства было отложено на осень.

В июне глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе) совершил рабочую поездку в Европу, где посетил Польшу, Чехию, Бельгию и Италию. В ходе визита в последнюю страну он заехал в Милан, где провел встречу с итальянскими парламентариями. Тайваньская авиакомпания EVA Airways еще в октябре прошлого года запустила прямой рейс между Тайбэем и Миланом.

Официально Италия не имеет дипломатических отношений с Тайванем. После открытия представительства острова в Милане она стала пятой европейской страной с более чем одним офисом Тайваня на своей территории. В их число также входят Великобритания, Германия, Франция и Швейцария.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.