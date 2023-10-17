Бывший посол США в Израиле заявил, что стране нужно меньше военной помощи, чем Украине

Дэвид Фридман также не исключил возможность дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Израиль нуждается в меньших объемах военной помощи со стороны США, чем Украина. Такое мнение в понедельник высказал бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью каналу Fox News.

"Израиль нуждается в крупных объемах снабжения и поставок боеприпасов, <...> в том числе и для "Железного купола" <...>. Но ему не нужно и малой доли необходимого Украине. Однако Израиль действительно нуждается в небольшой помощи, несколько миллиардов долларов - один, два или три, но это ничто по сравнению с Украиной", - отметил он.

Посол также добавил, что США оказывали финансовую поддержку стране и в прошлом в рамках десятилетних планов поставок военной помощи, однако Израиль все равно нуждается в дополнительных ресурсах из-за "беспрецедентной" и "неожиданной" атаки ХАМАС. Бывший посол также не исключил возможность дальнейшей эскалации конфликта и ситуации, когда Израилю предстоит "противостоять также и Ливану", что может потребовать поставок снаряжения и боеприпасов.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация намерена запросить существенно больше $2 млрд на помощь Украине, Израилю и другие нужды. Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что американское правительство продолжит поддерживать Израиль "так же, как поддерживает Украину". Телеканал NBC сообщал, что ряд республиканцев в Палате представителей Конгресса США скептически относятся к идее объединить запросы о выделении военной помощи Украине и Израилю. По его сведениям, скептически настроены даже некоторые из тех республиканцев, которые в целом поддерживают оказание поддержки обеим странам.