Береговая охрана КНР потеснила суда Японии около спорных островов Дяоюйдао

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 16 октября

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Катера Управления береговой охраны КНР потеснили японские суда, вошедшие в акваторию спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Гань Юй.

Как уточняется в распространенном заявлении, инцидент произошел 16 октября. "Китайская береговая охрана приняла необходимые меры на законных основаниях", - подчеркивается в нем.

По словам Гань Юя, японские суда "незаконно проникли в акваторию КНР". "Мы настаиваем, чтобы японская сторона <...> гарантировала, что больше таких происшествий не повторится", - подчеркнул он.

Спор по поводу Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев - японских граждан. После этого в КНР прошли массовые демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи архипелага, совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.