17 октября, 06:43
Палестино-израильский конфликт

Глава Центрального командования ВС США встретится с министром обороны Израиля

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, они планируют провести "совместную оценку ситуации"

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Майкл Курилла встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галантом в ходе своего визита в еврейское государство. Это следует из сообщения пресс-службы Армии обороны Израиля, опубликованного в ее Telegram-канале.

"Глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Майкл Курилла прибыл в Израиль во вторник утром по приглашению начальника Генштаба Армии обороны Израиля генерал-майора Герци Халеви. Ожидается, что в ходе своего визита генерал Курилла встретится и проведет совместную оценку ситуации с министром обороны Израиля Йоавом Галантом", - говорится в заявлении военных. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
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