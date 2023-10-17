WP: США не объявляли о визите Байдена до гарантий Израиля по гуманитарной помощи

Американские чиновники отметили, что как только госсекретарь США Энтони Блинкен получил соответствующие гарантии от израильского руководства, он сразу же анонсировал скорый визит президента Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. США не объявляли о визите американского лидера Джо Байдена в Израиль до получения от израильских властей согласия на оказание гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников.

Собеседники издания на условиях анонимности рассказали, что официальные лица США в понедельник ожидали от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласия на предоставление пакета гуманитарной помощи Газе, прежде чем объявить о поездке Байдена. Чиновники отметили, что как только госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь в Тель-Авиве, получил соответствующие гарантии от израильского руководства, он сразу же анонсировал скорый визит американского президента. В понедельник вечером Блинкен заявил, что Байден прибудет с визитом в Израиль 18 октября. Президент США получит от властей еврейского государства информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности.